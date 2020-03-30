Александр Лукашенко собрал на совещание силовиков

Президент Беларуси собрал силовиков на совещание в Минске во Дворце Независимости

Изменить размер текста: A A

Утром 30 марта в минский Дворец Независимости на встречу с Александром Лукашенко прибыли госсекретарь Совбеза, министр обороны и руководитель Главного разведуправления Беларуси.

Об этом сообщает телеграм-канал "Пул первого", уточняя, что мероприятие намечается увлекательное.

Напомним, в минувшие выходные Александр Лукашенко играл в хоккей, рассказывая, что не менял образ жизни, не отменял тренировки и что с “хоккеистами обнимаемся, колошматим друг друга”.

В Гродненской области выявлен четвертый случай коронавируса

Коронавирус диагностирован у пациента инфекционного отделения Ивьевской ЦРБ [продолжение здесь]