Лукашенко обсуждает с силовиками учения НАТО

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Утром 30 марта Александр Лукашенко собрал на совещание госсекретаря Совбеза, министра обороны и руководителя Главного разведуправления Беларуси.

Речь пошла об учениях НАТО.

- Я не хотел бы, чтобы это воспринимали как бряцание оружием с нашей стороны, - сообщает слова Лукашенко телеграм-канал “Пул Первого”. - Мы на сегодняшний день учения НАТО, которые проводятся в непосредственной близости у наших границ, так не воспринимаем. Еще и потому, что они значительно отступили от своих первоначальных планов.

Напомним, в минувшие выходные Александр Лукашенко играл в хоккей, рассказывая, что не менял образ жизни, не отменял тренировки и что с “хоккеистами обнимаемся, колошматим друг друга”.