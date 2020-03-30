Витебский театр отменил два спектакля: у одного из актеров подтвержден коронавирус

О закрытии театра на карантин пока речь не идет

Изменить размер текста: A A

В Витебске Национальный академический драматический театр имени Якуба Коласа отменил два спектакля. Это связывают с тем, что у одного из актеров тест на коронавирус дал положительный результат.

Как сообщает ННВ, артист в реанимации в тяжелом состоянии, он подключен к аппарату ИВЛ.

Объявление об отмене двух спектаклей - «Яшчэ раз пра каханне», который должен был состояться 29 марта, и «Шукаем тэнара!» 31 марта - появилось на сайте театра. Причина отмены спектаклей не указана, зрителям предлагается сдать билеты или использовать их для посещения других спектаклей.

Витебск стал одним из первых городов Беларуси, где были обнаружены инфицированные коронавирусом.