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29 марта скоропостижно скончался председатель Ассоциации белорусских банков Александр Васильевич Кучинский. Ему было 45 лет.

Минувшей осенью “Комсомолка” вручила Александру Васильевичу диплом “МедиаПерсона - 2019”.

В год 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков при поддержке Ассоциации белорусских банков на страницах «Комсомолки» и сайте kp.by вышли сотни историй наших читателей в рубрике «Награда моего деда». И письма в этот ставший поистине народным проект продолжают приходить в редакцию и публиковаться.

- Что касается «МедиаПерсоны», награды получали как действительно интересные персоны, так и организации, поддержавшие необычные проекты. Я бы даже назвал это наградой за командную работу, - рассказал после победы Александр Кучинский. - Подобной премии у нас нет, так что хорошо, что она появилась. Приятно, что нас заметили. Проектов с «Комсомолкой» у нас много, касающихся в целом развития банковской системы и деятельности банков.

Но ваша рубрика «Награда моего деда» - особенная. Мы ее с удовольствием поддержали, тем более в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне это почетно. Насколько я знаю, проект получил горячий отклик у читателей, письма с рассказами о героическом прошлом своих дедов приходят в газету до сих пор. Так что с этим проектом вы попали в точку! А мы гордимся, что в нем участвуем.

22 января Александру Васильевичу исполнилось 45 лет.

О времени и месте прощания и похорон будет сообщено дополнительно.

"Комсомолка" выражает родным и близким Александра Васильевича Кучинского самые искренние соболезнования.