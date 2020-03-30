В Гродно мошенницы продали пенсионеру “лечебное” постельное белье в 100 раз дороже. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Изменить размер текста: A A

Любительницы легкой наживы продали пенсионеру из Гродно “лечебное” постельное белье.

Именно на такую формулировку поддался 80-летний пенсионер, выложив за чудо-белье одну тысячу триста пятьдесят рублей, сообщает belta.by.

Но вскоре мужчина заподозрил неладное и обратился в милицию.

Реальная стоимость чудо-комплекта оказалась всего 14 рублей.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье “Мошенничество”.

Чтобы втереться в доверие, незнакомые женщины представились пенсионеру работницами поликлиники.