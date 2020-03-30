КП Беларусь
В Гродно мошенницы продали пенсионеру "лечебное" постельное белье в 100 раз дороже
Женщины обманули пенсионера, представившись медицинскими работниками
В Гродно мошенницы продали пенсионеру “лечебное” постельное белье в 100 раз дороже.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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Любительницы легкой наживы продали пенсионеру из Гродно “лечебное” постельное белье.
Именно на такую формулировку поддался 80-летний пенсионер, выложив за чудо-белье одну тысячу триста пятьдесят рублей, сообщает belta.by.
Но вскоре мужчина заподозрил неладное и обратился в милицию.
Реальная стоимость чудо-комплекта оказалась всего 14 рублей.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье “Мошенничество”.
Чтобы втереться в доверие, незнакомые женщины представились пенсионеру работницами поликлиники.