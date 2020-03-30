В Нью-Йорке от коронавируса умерла 45-летняя белоруска

В Нью-Йорке от короновируса умерла 45-летняя белоруска Светлана Климук. Фото: Big Apple Academy.

Эмигрантке из Беларуси Светлане Климук было 45 лет, у нее осталось двое детей

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Пока Беларусь, по мнению специалиста ВОЗ, отлично справляется с коронавирусом.

30 марта стало известно, что в Гродненской области выявлен четвертый случай коронавируса - у пациента инфекционного отделения Ивьевской ЦРБ.

В то же время Витебский театр отменил два спектакля: у одного из актеров подтвержден коронавирус.

В Нью-Йорке от короновируса умерла 45-летняя белоруска Светлана Климук, сообщает nn.by. У женщины осталось двое детей.

Напомним, накануне из-за коронавируса МВД ограничило командировки милиционеров по Беларуси.