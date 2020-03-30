КП Беларусь
В Нью-Йорке от коронавируса умерла 45-летняя белоруска
Эмигрантке из Беларуси Светлане Климук было 45 лет, у нее осталось двое детей
В Нью-Йорке от короновируса умерла 45-летняя белоруска Светлана Климук. Фото: Big Apple Academy.
Изменить размер текста:
Пока Беларусь, по мнению специалиста ВОЗ, отлично справляется с коронавирусом.
30 марта стало известно, что в Гродненской области выявлен четвертый случай коронавируса - у пациента инфекционного отделения Ивьевской ЦРБ.
В то же время Витебский театр отменил два спектакля: у одного из актеров подтвержден коронавирус.
В Нью-Йорке от короновируса умерла 45-летняя белоруска Светлана Климук, сообщает nn.by. У женщины осталось двое детей.
Напомним, накануне из-за коронавируса МВД ограничило командировки милиционеров по Беларуси.