2020-03-30T14:17:55+03:00
Общество
КП Беларусь

В Нью-Йорке от коронавируса умерла 45-летняя белоруска

Эмигрантке из Беларуси Светлане Климук было 45 лет, у нее осталось двое детей
Сергей ДЕМИДОВ
Поделиться:
В Нью-Йорке от короновируса умерла 45-летняя белоруска Светлана Климук. Фото: Big Apple Academy.В Нью-Йорке от короновируса умерла 45-летняя белоруска Светлана Климук. Фото: Big Apple Academy.
Изменить размер текста:

Пока Беларусь, по мнению специалиста ВОЗ, отлично справляется с коронавирусом.

30 марта стало известно, что в Гродненской области выявлен четвертый случай коронавируса - у пациента инфекционного отделения Ивьевской ЦРБ.

В то же время Витебский театр отменил два спектакля: у одного из актеров подтвержден коронавирус.

В Нью-Йорке от короновируса умерла 45-летняя белоруска Светлана Климук, сообщает nn.by. У женщины осталось двое детей.

Напомним, накануне из-за коронавируса МВД ограничило командировки милиционеров по Беларуси.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
«Воды нет, еда заканчивается»: на казахстанско-туркменской границе умер белорусский дальбойщик
Гвинейский футболист «Ислочи»: «Белорусы — очень умные люди. Они защищают себя от коронавируса, но не говорят об этом»
Курс валют в Беларуси на 30 марта: неделя начинается с роста долларов и евро
Беларусь и МВФ обсуждают привлечение финансирования из-за ухудшения глобальной экономической ситуации
Белорусский теннисист Владимир Самсонов перечислил 10 000 евро медучреждениям для помощи в борьбе с коронавирусом
Нацбанк Беларуси рекомендовал банкам не увеличивать размер процентов за пользование кредитами
В Минске «Фольксваген» сбил женщину, которая вышла из трамвая
Новости от Минздрава Беларуси: За сутки из-за коронавируса госпитализировано 110 человек
Александр Лукашенко: Каждый день психоз не унимается, никуда не уходит
В Нью-Йорке от коронавируса умерла 45-летняя белоруска
В Гродно мошенницы продали пенсионеру "лечебное" постельное белье в 100 раз дороже
Скоропостижно скончался председатель Ассоциации белорусских банков
Витебский театр отменил два спектакля: у одного из актеров подтвержден коронавирус
Лукашенко обсуждает с силовиками учения НАТО