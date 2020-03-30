Александр Лукашенко: Каждый день психоз не унимается, никуда не уходит. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Президент Беларуси обратился к подчиненным, чтобы те рассказали ему о здоровье военнослужащих, в частности - офицерского состава

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В минувшие выходные Александр Лукашенко играл в хоккей, рассказывая, что не менял образ жизни, не отменял тренировки и что с “хоккеистами обнимаемся, колошматим друг друга”.

Утром 30 марта Александр Лукашенко собрал на совещание госсекретаря Совбеза, министра обороны и руководителя Главного разведуправления Беларуси.

Вначале поговорили про учения НАТО, а потом Александр Лукашенко поинтересовался здоровьем военнослужащих.

- Каждый день психоз не унимается, никуда не уходит, - говорит Александр Лукашенко на видео, опубликованном в телеграм-канале «Пул Первого». - Несколько слов, чтобы вы сказали о состоянии здоровья наших военнослужащих. Меня больше всего интересует здоровье офицерского состава, потому что они живут, как обычно, в обычной жизни.

- Хотелось бы вашей оценки и ваших предложений, - обратился Лукашенко к специалистам за разъяснением ситуации.

Напомним, представитель ВОЗ заявил, что Беларусь отлично справляется с коронавирусом.