КП Беларусь
Новости от Минздрава Беларуси: За сутки из-за коронавируса госпитализировано 110 человек
В Беларуси на 30 марта - 152 официально зарегистрированных случая коронавируса
Минздрав Беларуси: За последние сутки госпитализировано 110 человек.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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Днем 30 марта Минздрав Беларуси опубликовал новые данные о ситуации с коронавирусной инфекцией в стране.
Госпитализировано за последние сутки 110 человек, 144 пациента выписаны, в том числе те люди, которые имели контакты с носителями коронавируса.
- В настоящий момент выписаны либо ожидают выписки в ближайшее время 47 человек, у которых тест на COVID-19 ранее был положительным. Продолжается медицинское наблюдение и лечение 105 человек, - сообщает телеграм-канал Минздрава Беларуси.
Напомним, представитель ВОЗ считает, что Беларусь отлично справляется с коронавирусом.