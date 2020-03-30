Новости от Минздрава Беларуси: За сутки из-за коронавируса госпитализировано 110 человек

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Днем 30 марта Минздрав Беларуси опубликовал новые данные о ситуации с коронавирусной инфекцией в стране.

Госпитализировано за последние сутки 110 человек, 144 пациента выписаны, в том числе те люди, которые имели контакты с носителями коронавируса.

- В настоящий момент выписаны либо ожидают выписки в ближайшее время 47 человек, у которых тест на COVID-19 ранее был положительным. Продолжается медицинское наблюдение и лечение 105 человек, - сообщает телеграм-канал Минздрава Беларуси.

Напомним, представитель ВОЗ считает, что Беларусь отлично справляется с коронавирусом.