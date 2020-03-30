2020-03-30T16:18:44+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Минске «Фольксваген» сбил женщину, которая вышла из трамвая

Травмированную женщину доставили в минскую больницу
Сергей ДЕМИДОВ
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В Минске «Фольксваген» сбил женщину, которая вышла из трамвая.В Минске «Фольксваген» сбил женщину, которая вышла из трамвая.Фото: Сергей ГАПОН
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Наезд на женщину произошел в центре Минска 30 марта.

Водитель «Фольксвагена» направлялся по улице Якуба Коласа в сторону улицы Веры Хоружей, проезжая недалеко от дома 24.

Женщина переходила проезжую часть, выйдя на остановке общественного транспорта из трамвая. «Фольксваген» не успел затормозить и сбил женщину, которую вскоре отвезли в минскую больницу.

ГАИ напоминает, что в соответствии с пунктом 120 ПДД водитель должен остановиться, уступив дорогу пешеходам, направляющимся к или от стоящего на остановке общественного транспорта.

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