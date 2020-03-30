КП Беларусь
Нацбанк Беларуси рекомендовал банкам не увеличивать размер процентов за пользование кредитами
Письмо Национального банка Беларуси разослали остальным банкам 30 марта
Нацбанк Беларуси рекомендовал банкам не увеличивать размер процентов за пользование кредитами.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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Теперь будем ждать реакцию банков - возьмут под козырек или ослушаются?
30 марта председатель правления Национального банка Беларуси Павел Каллаур подписал письмо от 30.03.2020 № 04-14/363 "О реструктуризации задолженности”, сообщает пресс-служба Нацбанка Беларуси.
Письмо разослали банкам на территории Беларуси.
В нем сказано, что в рамках принятия мер по оказанию финансовой поддержки в условиях повышенного влияния внешних негативных факторов Нацбанк рекомендует банкам при осуществлении реструктуризации задолженности по кредитным договорам юридических или физических лиц не увеличивать размер процентов за пользование кредитом. В том числе при реструктуризации кредитов путем предоставления отсрочек (рассрочек).