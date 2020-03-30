Нацбанк Беларуси рекомендовал банкам не увеличивать размер процентов за пользование кредитами. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

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Теперь будем ждать реакцию банков - возьмут под козырек или ослушаются?

30 марта председатель правления Национального банка Беларуси Павел Каллаур подписал письмо от 30.03.2020 № 04-14/363 "О реструктуризации задолженности”, сообщает пресс-служба Нацбанка Беларуси.

Письмо разослали банкам на территории Беларуси.

В нем сказано, что в рамках принятия мер по оказанию финансовой поддержки в условиях повышенного влияния внешних негативных факторов Нацбанк рекомендует банкам при осуществлении реструктуризации задолженности по кредитным договорам юридических или физических лиц не увеличивать размер процентов за пользование кредитом. В том числе при реструктуризации кредитов путем предоставления отсрочек (рассрочек).