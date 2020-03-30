2020-03-30T17:11:24+03:00
Экономика
КП Беларусь

Нацбанк Беларуси рекомендовал банкам не увеличивать размер процентов за пользование кредитами

Письмо Национального банка Беларуси разослали остальным банкам 30 марта
Сергей ДЕМИДОВ
Поделиться:
Нацбанк Беларуси рекомендовал банкам не увеличивать размер процентов за пользование кредитами.Нацбанк Беларуси рекомендовал банкам не увеличивать размер процентов за пользование кредитами.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
Изменить размер текста:

Теперь будем ждать реакцию банков - возьмут под козырек или ослушаются?

30 марта председатель правления Национального банка Беларуси Павел Каллаур подписал письмо от 30.03.2020 № 04-14/363 "О реструктуризации задолженности”, сообщает пресс-служба Нацбанка Беларуси.

Письмо разослали банкам на территории Беларуси.

В нем сказано, что в рамках принятия мер по оказанию финансовой поддержки в условиях повышенного влияния внешних негативных факторов Нацбанк рекомендует банкам при осуществлении реструктуризации задолженности по кредитным договорам юридических или физических лиц не увеличивать размер процентов за пользование кредитом. В том числе при реструктуризации кредитов путем предоставления отсрочек (рассрочек).

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
«Воды нет, еда заканчивается»: на казахстанско-туркменской границе умер белорусский дальбойщик
Гвинейский футболист «Ислочи»: «Белорусы — очень умные люди. Они защищают себя от коронавируса, но не говорят об этом»
Курс валют в Беларуси на 30 марта: неделя начинается с роста долларов и евро
Беларусь и МВФ обсуждают привлечение финансирования из-за ухудшения глобальной экономической ситуации
Белорусский теннисист Владимир Самсонов перечислил 10 000 евро медучреждениям для помощи в борьбе с коронавирусом
Нацбанк Беларуси рекомендовал банкам не увеличивать размер процентов за пользование кредитами
В Минске «Фольксваген» сбил женщину, которая вышла из трамвая
Новости от Минздрава Беларуси: За сутки из-за коронавируса госпитализировано 110 человек
Александр Лукашенко: Каждый день психоз не унимается, никуда не уходит
В Нью-Йорке от коронавируса умерла 45-летняя белоруска
В Гродно мошенницы продали пенсионеру "лечебное" постельное белье в 100 раз дороже
Скоропостижно скончался председатель Ассоциации белорусских банков
Витебский театр отменил два спектакля: у одного из актеров подтвержден коронавирус
Лукашенко обсуждает с силовиками учения НАТО