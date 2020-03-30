2020-03-30T17:13:18+03:00
Спорт
КП Беларусь

Белорусский теннисист Владимир Самсонов перечислил 10 000 евро медучреждениям для помощи в борьбе с коронавирусом

Еще один красивый жест легенды белорусского спорта
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Владимир Самсонов сделал красивый жест: перечислил 10 тысяч евро белорусским медучреждениям для борьбы с коронавирусом. Фото: ReutersВладимир Самсонов сделал красивый жест: перечислил 10 тысяч евро белорусским медучреждениям для борьбы с коронавирусом. Фото: Reuters
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Экс-первая ракетка мира в настольном теннисе Владимир Самсонов перечислил 10 000 евро на благотворительный счет для помощи белорусским медучреждениям в борьбе с коронавирусом.

Самсонов - легенда нашего спорта. Он трехкратный победитель Кубка мира, шестикратный чемпион Европы, четырехкратный победитель «Евро-Топ 12», девятикратный победитель европейской Лиги чемпионов, участник шести Олимпийских игр, капитан и флагоносец белорусской команды на II Европейских играх в Минске. В 2005 году он получил награду на честную игру World Fair Play Awards. В финальной игре турнира Europe Top 12 белорус играл с россиянином Алексеем Смирновым. В решающей партии счет был 14:13 в пользу Смирнова. Он сделал подачу, мяч задел край стола, но рефери не засчитал ему очко, не заметив касание. Самсонов пытался объяснить судье, что соперник попал и надо засчитать очко ему, но рефери свое решение не менял. В следующем розыгрыше Самсонов специально пробил мимо стола, так Смирнов одержал победу.

Телеграм-канал Министерства спорта и туризма напоминает о расчетных счетах для благотворительной помощи.

Расчетный счет в белорусских рублях - BY29AKBB36429000000800000000 в ОАО "АСБ Беларусбанк", БИК - AKBBBY2X, УНП - 190263723. Расчетный счет в евро - BY93AKBB36429000003150000000 в ОАО "АСБ Беларусбанк", БИК - AKBBBY2X, УНП - 190263723.

По состоянию на 30 марта в Беларуси 152 зафиксированных случая коронавируса.

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