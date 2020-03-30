Беларусь и МВФ обсуждают привлечение финансирования из-за ухудшения глобальной экономической ситуации

Предполагается, что Беларусь может претендовать на сумму, эквивалентную примерно 900 миллионам долларов

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Нацбанк Беларуси 30 марта рекомендовал банкам не увеличивать размер процентов за пользование кредитами.

Кроме того, правительство и Нацбанк Беларуси обсуждают с Международным валютным фондом финансовую поддержку в связи с вызовами, стоящими перед экономикой страны из-за ухудшения глобальной экономической ситуации и пандемии коронавируса, сообщает nbrb.by.

Ранее МВФ заявил о готовности предоставить на эти цели странам со средним уровнем дохода до 40 миллиардов долларов.

Предполагается, что Беларусь может претендовать на сумму равную примерно 900 миллионам долларов США.