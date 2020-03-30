2020-03-30T17:48:47+03:00
Экономика
КП Беларусь

Беларусь и МВФ обсуждают привлечение финансирования из-за ухудшения глобальной экономической ситуации

Предполагается, что Беларусь может претендовать на сумму, эквивалентную примерно 900 миллионам долларов
Сергей ДЕМИДОВ
Поделиться:
Беларусь и МВФ обсуждают привлечение финансирования из-за ухудшения глобальной экономической ситуации.Беларусь и МВФ обсуждают привлечение финансирования из-за ухудшения глобальной экономической ситуации.Фото: Дмитрий ЛАСЬКО
Изменить размер текста:

Нацбанк Беларуси 30 марта рекомендовал банкам не увеличивать размер процентов за пользование кредитами.

Кроме того, правительство и Нацбанк Беларуси обсуждают с Международным валютным фондом финансовую поддержку в связи с вызовами, стоящими перед экономикой страны из-за ухудшения глобальной экономической ситуации и пандемии коронавируса, сообщает nbrb.by.

Ранее МВФ заявил о готовности предоставить на эти цели странам со средним уровнем дохода до 40 миллиардов долларов.

Предполагается, что Беларусь может претендовать на сумму равную примерно 900 миллионам долларов США.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
«Воды нет, еда заканчивается»: на казахстанско-туркменской границе умер белорусский дальбойщик
Гвинейский футболист «Ислочи»: «Белорусы — очень умные люди. Они защищают себя от коронавируса, но не говорят об этом»
Курс валют в Беларуси на 30 марта: неделя начинается с роста долларов и евро
Беларусь и МВФ обсуждают привлечение финансирования из-за ухудшения глобальной экономической ситуации
Белорусский теннисист Владимир Самсонов перечислил 10 000 евро медучреждениям для помощи в борьбе с коронавирусом
Нацбанк Беларуси рекомендовал банкам не увеличивать размер процентов за пользование кредитами
В Минске «Фольксваген» сбил женщину, которая вышла из трамвая
Новости от Минздрава Беларуси: За сутки из-за коронавируса госпитализировано 110 человек
Александр Лукашенко: Каждый день психоз не унимается, никуда не уходит
В Нью-Йорке от коронавируса умерла 45-летняя белоруска
В Гродно мошенницы продали пенсионеру "лечебное" постельное белье в 100 раз дороже
Скоропостижно скончался председатель Ассоциации белорусских банков
Витебский театр отменил два спектакля: у одного из актеров подтвержден коронавирус
Лукашенко обсуждает с силовиками учения НАТО