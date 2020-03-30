2020-03-30T18:35:29+03:00
Спорт
КП Беларусь

Гвинейский футболист «Ислочи»: «Белорусы — очень умные люди. Они защищают себя от коронавируса, но не говорят об этом»

Момо Янсане чувствует себя в опасности и продолжает играть
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Момо Янсане получил дополнительную мотивацию, когда чемпионат Беларуси стали смотреть по всему миру.Момо Янсане получил дополнительную мотивацию, когда чемпионат Беларуси стали смотреть по всему миру.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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Чемпионат Беларуси по футболу продолжается и привлекает к себе дополнительное внимание, учитывая, что во всем мире турниры профессионалов приостановили из-за пандемии коронавируса COVID-19 (также на прошлой неделе еще играли в Никарагуа и Бурунди).

Футбольный чемпионат в Беларуси продолжается: «Если кто-то чихнет – сразу несем градусник»

Гвинейский нападающий «Ислочи» Момо Янсане для Международного французского радио рассказал о ситуации:

- Люди во всем мире обеспокоены. Этот вирус разъедает наш мир. Однако тут, в Беларуси, мы играем. Я волнуюсь. Моя жизнь в опасности. Но эта работа позволяет мне жить и питаться. Так что на данный момент мы ничего не можем сделать, кроме как следовать указаниям АБФФ и ФИФА.

Он отметил, какие принимаются меры:

- Игры проходят без рукопожатий. Необходимые меры предосторожности были приняты федерацией и государством.

И рассказал о реакции белорусов:

- Я не могу сказать, что белорусы не волнуются. Они переживают. Но они очень умные люди. Белорусы защищают себя, но не говорят об этом. Они предпочитают сохранять спокойствие и сосредоточиться на том, что им нужно делать.

Зато все смотрят чемпионат Беларуси.

- Это правда, многие люди заинтересованы чемпионате Беларуси, потому что другие турниры остановлены. […] Это шанс для нас. Это позволяет нам сделать хороший имидж Беларуси. Недавно я забил лучший гол месяца. Понимание того, что за матчами следят, это меня сильно мотивирует, - отметил Янсане.

Кстати, недавно у «Слуцка» появились поклонники в Австралии, которые создали фан-группу в Facebook.

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