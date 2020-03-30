2020-03-30T18:21:46+03:00
Экономика
КП Беларусь

Курс валют в Беларуси на 30 марта: неделя начинается с роста долларов и евро

А рубль РФ после торгов падает
Надежда БУТОВИЧ
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Нефть дешевеет, а евро и доллары растут.Нефть дешевеет, а евро и доллары растут.Фото: Надежда БУТОВИЧ
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Неделя в Беларуси началась с подорожания двух основных валют, 30 марта сообщили на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи. Эксперты сказали, что рост доллара и евро по отношению к белорусскому рублю был предсказуемым, так как на мировой бирже снова упали цены на нефть. Которая, в свою очередь, потянула за собою вниз и российский рубль.

Детально стоимость валюты в Беларуси изменилась следующим образом. Доллар потяжелел без малого на 3 копейки (плюс 0,0269 белрубля) и в итоге стоит 2,6023 рубля. Евро приплюсовали к своей цене сразу около 5 копеек (плюс 0,0422 белрубля) и стали еще ближе к пороговой отметке в три рубля – 2,8793 белорусских рубля.

А вот российский рубль потерял от стоимости больше 5 копеек (0,0521 белрубля), сотню рублей РФ теперь продают в банках по 3,26 белорусских рубля.

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