«Воды нет, еда заканчивается»: на казахстанско-туркменской границе умер белорусский дальбойщик

Даже машины, которые оформили и пропустили через границу не пускают дальше вглубь Туркменистана без 14-дневного карантина. Фото: turkmen.news.

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В КПП «Темир-Баба» на границе Казахстана скончался белорусский дальнобойщик, проинформировало агентство turkmen.news. Всего же на казахстанско-туркменской границе скопилось около 80 фур, большая часть – машины с госномерами Беларуси и России. Большегрузы ехали на территорию Туркменистана, но застряли из-за закрытия границ.

– Водители уже примерно 10 дней находятся на въезде в страну. Дальнобойщикам нужна помощь с продуктами и водой. Они находятся в пустыне без малейших условий для проживания: воды нет, запас еды заканчивается. Позавчера (Прим.: 28 марта) в своей кабине умер водитель из Беларуси, – процитировали полученное сообщение журналисты агентство.

Информацию о гибели одного из водителей подтвердили сотрудники таможенного поста, причины смерти дальнобойщика не уточняются. Известно, что за последнее время только два десятка машин прошли оформление, еще 59 грузовиков – по-прежнему остаются на улице. Однако даже прошедших оформление все равно не пропускают в Туркменистан. Правда, на трассе, которая ведет от границы вглубь страны, устанавливают палатки, в которых белорусские и российские водители должны будут пробыть двухнедельный карантин.

Белорусские и российские дальнобойщики застряли на КПП в пустыне. Фотоиллюстрация: google.maps.

– Сотрудники посольства Беларуси в Казахстане знают о данной проблеме и работают с властями над этим вопросом, – уточнили tut.by в пресс-службе белорусского МИДа, – Причины смерти белорусского гражданина сейчас выясняют правоохранительные органы Казахстана.

Напомним, что из-за закрытия границ большинством государств из-за пандемии коронавируса внесен ряд изменения в правила въезда и выезда грузовых ТС в страны СНГ и Грузию. Ознакомиться с полными правилами можно здесь.

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