2020-03-30T19:32:02+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Минске бетономешалка въехала в микроавтобус с детьми: 5-летнего мальчика доставили в больницу

Авария произошла в Заводском районе столицы
Надежда БУТОВИЧ
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Бетономешалка подбила микроавтобус на светофоре. Фото: ГАИ Минск.Бетономешалка подбила микроавтобус на светофоре. Фото: ГАИ Минск.
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Серьезное ДТП произошло в Минске в понедельник, 30 марта, сообщили в пресс-службе ОГАИ ГУВД Мингорисполкома в официальном Telegram-аккаунте.

Днем в Заводском районе столицы на подъезде к светофору в микроавтобус въехала бетономешалка. Авария произошла на Партизанском проспекте.

– Проезжая в первой полосе по проспекту со стороны улицы Бехтерева к улице Жилуновича, 32-летний водитель «КАМАЗа» ошибся с выбором дистанции. Бетономешалка врезалась в микроавтобус «ГАЗ», остановившийся впереди на «красный» сигнал светофора. После столкновения грузовик оказался за пределами проезжей части, – пояснили в пресс-службе.

В фургоне в автокреслах ехали четверо детей, одному из малолетних пассажиров, 5-летнему мальчику, понадобилась помощь медиков, его доставили в больницу.

По факту аварии ГАИ проводит проверку.

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