«Уровень самоизоляции в Минске низкий»: в эпоху коронавируса Яндекс запустил новый сервис

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30 марта Яндекс запустил новый сервис, который показывает индекс самоизоляции в разных городах России, Казахстана и Беларуси. Этот индекс – от 0 до 5 баллов. Самоизоляция — одна из главных мер в борьбе с эпидемией коронавируса. Чтобы представлять, насколько хорошо мы справляемся с этой задачей, в Яндексе придумали считать балл, который показывает уровень самоизоляции в разных городах. Для этого мы сравниваем уровень городской активности сейчас и в обычный день до эпидемии. Если он такой же, как в час пик обычного буднего дня, — значит, уровень самоизоляции низкий, 0 баллов, и это плохо. Если в городе тихо, как ночью, — это 5 баллов. Чем выше балл, тем сложнее вирусу распространяться.

Вот так, по данным Яндекса, выглядит индекс самоизоляции в Минске со 2 по 29 марта.

Как меняется уровень самоизоляции в Минске по версии нового сервиса от Яндекс.

Видно, что в будние дни самоизоляция минимальная – всего около одного балла. Лучше всего она была в прошлое воскресение – 22 марта – почти 4 балла. В минувшее воскресение индекс самоизоляции снизился. Это косвенно подтверждает и наблюдение минских официантов: количество посетителей фуд-кортов в эти выходные было больше, чем в прошлые.

Что именно является «уровнем городской активности», по которым Яндекс пытается вывести общий индекс самоизоляции того или иного города – не понятно. По данным на 17.00 30 марта этот уровень в Минске был самым низким в СНГ – всего 2,0. Для сравнения: в Москве – 3,1, в Питере – 3,0. А самый высокий оказался в Красноярске – 4,2 и в Новосибирске – 4,0.

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