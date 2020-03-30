2020-03-30T20:09:46+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Зельвенском районе многодетная семья осталась без дома из-за опрокинутого ветром мангала

ЧП произошло в минувшие выходные
Надежда БУТОВИЧ
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Пожар начался с веранды рядом с которой установили мангал. Фото: МЧС.Пожар начался с веранды рядом с которой установили мангал. Фото: МЧС.
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В воскресенье, 29 марта, в одной из деревень Зельвенского района полностью выгорел дом, принадлежащий многодетной семьей. Об этом сообщили в пресс-службе УМЧС Гродненского облисполкома.

Пожар случился в деревне Ревтовичи ближе к вечеру. Звонок спасателям поступил примерно в 20.10 часов, о пожаре сообщила хозяйка частного дома.

Выяснилось, что вечером семья сельчан, в которой растут четверо детей, решила пожарить шашлыки. Супруг разжег мангал и со старшим сыном пошел в магазин. Жена оставалась в доме с 1,5-летним малышом. Периодически женщина смотрела за горящим мангалом, но все равно не заметила, как ветер опрокинул мангал на декоративный заборчик из лозы, по нему пламя перекинулось на веранду.

– Выйдя в очередной раз из дома, приглянуть за мангалом, женщина увидела объятую огнем веранду, она вбежала домой, забрала малыша и позвонила спасателям. Около 30 минут понадобилось прибывшим пожарным на локализацию и ликвидацию возгорания. Однако огонь успел полностью уничтожить крышу, потолочные перекрытия, повредить имущество в доме. К счастью, никто из людей не пострадал, – пояснили в пресс-службе.

В УМЧС уточнили, что с начала года на Гродненщине произошло 30 пожаров, причина которых – неосторожное обращение с огнем, а именно, курение в доме и оставленные без присмотра отопительные приборы.

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