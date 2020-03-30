Минздрав о борьбе с коронавирусом: после положительного результата на COVID-19 пациента госпитализируют в первые часы

Заразившего в биобоксе госпитализируют в первые часы после выявления вируса. Фото: belta.by.

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Журналисты belta.by узнали у зама главврача РЦ гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Ирины Глинской, как белорусские врачи борются с коронавирусом. Так по словам медиков, пациента, у которого подтверждается диагноз на COVID-19, госпитализируют в первые часы после получения положительного теста. Так же моментально изолируются и госпитализируются контакты первого уровня – ближайшие люди из окружения.

– Такие меры позволяют нам довольно быстро провести локализацию очага заболевания, – пояснила заместитель главврача.

Госпитализация. Как и куда?

Независимо от времени суток, когда выявлен положительный тест на коронавирус, к заразившемуся выезжает спецбригада «скорой». Пациента, который при этом мог уже лежать в больнице, как контакт первого уровня, или спокойно быть дома без каких-либо респираторных симптомов, в биобоксе доставляют в инфекционную больницу (перепрофилированный стационар).

Медики госпитализируют больного COVID-19 сразу после положительного теста в любое время суток. Фото: belta.by.

Далее проводится эпидрасследование, уточняются клинические симптомы, чтобы выяснить, с какого момента заболевший стал «выделять» возбудитель COVID-19.

– На этом же этапе выясняются контакты, если человек что-то скрывает, кроме медиков могут подключиться и другие структуры, – добавила представитель Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Контакты. Кто и какие?

Пациент сообщает обо всех контактах с людьми. Их делят на два уровня: контакты первого уровня – те, с кем общался в закрытой комнате от 15 до 30 минут, короткое общение или просто нахождение на одной территории – контакты второго уровня.

– «Первых» сразу же обзванивают с предупреждением и отправляют на изоляцию (Прим.: например, в госпиталь инвалидов ВОВ под наблюдение). Контактами второго уровня считаются люди, которые непосредственно не разговаривали и не здоровались с заболевшим, но были в одном пространстве, например, работали в одном здании. Для них организуют 14-дневное меднаблюдение: регулярные врачебные опросы и измерение температуры. Для контактов второго уровня рекомендуется ограничение общения или самоизоляция, исключение общественного транспорта и при ухудшении здоровья – госпитализация, – уточнила Ирина Глинская

Медики проводят тысячи тестов для возможных инфицированных. Фото: Минздрав.

Исходя из опыта китайских и итальянских медиков 80-85% среди заболевших – близкие контакты первого уровня, чаще всего – семья.

Дезинфекция. Когда и зачем?

Когда пациент с подтвержденным анализом на COVID-19 направляется в стационар, приезжает другая бригада медиков в спецэкипировке, которая проводит дезинфекцию: дома, на работе, везде, где находился заболевший в последнее время.

– Таких «точек» только по одному пациенту бывает довольно много, но все они обрабатываются уже в ближайшие часы. Возбудитель, пусть и недолго, но может сохраняться на различных поверхностях. Мы устраняем даже незначительную вероятность риска контактно-бытовой передачи вируса, – заметила эпидемиолог.

После того, как "скорая" уводит больного коронавирусом, проводит другая бригада и проводит дезинфекцию. Фото: belta.by.

Так, пока нет вакцины от коронавируса, белорусские медики воздействую на два звена: выявление инфицированного и круга его контактов, и прерывание механизма передачи вируса через дезинфекцию

– Проводимые меры считаются эффективными, хоть они и добавляют нагрузку на систему здравоохранения, на данный момент это вполне оправдано. Среди контактов первого уровня выявляются заболевшие, при том что положительный тест у них диагностируется на 5 - 7 день госпитализации. Вирус они начинают выделять в больнице, – резюмировала зама главврача.

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