2020-03-30T21:40:50+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Видео смертельного ДТП под Щучином: Peugeot врезался в трактор.

Водитель легковушки уснул за рулем
Надежда БУТОВИЧ
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Водитель "Пежо" столкнулся с попутным трактором. Фото: УВД Гродненского облисполкома.Водитель "Пежо" столкнулся с попутным трактором. Фото: УВД Гродненского облисполкома.
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Страшная авария произошла на автотрассе М6 в понедельник, 30 марта. Об этом пресс-служба УВД Гродненского облисполкома проинформировала на официальном сайте ведомства.

Авария произошла на автодороге направлением МинскГродно – граница Польши. Утром, примерно в 08.25 часов, на территории Щучинского района, на подъезде к райцентру на трассе не разминулись легковой «Пежо» и трактор «Беларус».

– По предварительной информации дорожно-транспортное происшествие случилось по вине 33-летнего водителя иномарки, который уснул за рулем. Мужчина допустил столкновение с попутным трактором, который ехал по трассе с прикрепленным дисковым культиватором. В результате столкновения «Пежо» перевернулось на дороге. На месте аварии от полученных травм погиб 23-летний пассажир легковушки, водитель и механизатор травм не получили, – пояснили в пресс-службе УВД.

33-летний мужчина уснул за рулем и врезался в трактор. Фото: УВД Гродненского облисполкома.

33-летний мужчина уснул за рулем и врезался в трактор. Фото: УВД Гродненского облисполкома.

На месте ДТП работали следователи, медики, спасатели.

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ДТП под Щучином. 30.03.2020г..

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