Видео смертельного ДТП под Щучином: Peugeot врезался в трактор.
Страшная авария произошла на автотрассе М6 в понедельник, 30 марта. Об этом пресс-служба УВД Гродненского облисполкома проинформировала на официальном сайте ведомства.
Авария произошла на автодороге направлением Минск – Гродно – граница Польши. Утром, примерно в 08.25 часов, на территории Щучинского района, на подъезде к райцентру на трассе не разминулись легковой «Пежо» и трактор «Беларус».
– По предварительной информации дорожно-транспортное происшествие случилось по вине 33-летнего водителя иномарки, который уснул за рулем. Мужчина допустил столкновение с попутным трактором, который ехал по трассе с прикрепленным дисковым культиватором. В результате столкновения «Пежо» перевернулось на дороге. На месте аварии от полученных травм погиб 23-летний пассажир легковушки, водитель и механизатор травм не получили, – пояснили в пресс-службе УВД.
33-летний мужчина уснул за рулем и врезался в трактор. Фото: УВД Гродненского облисполкома.
На месте ДТП работали следователи, медики, спасатели.
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