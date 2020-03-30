Жительница Кобрина незаконно торговала медицинскими масками через интернет

«Предпринимательницу» арестовали во время контрольной закупки [видео]

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Правоохранители ОБЭП Кобринского района совместно со специалистами инспекции по налогам и сборам Кобрина задержали 27-летнюю горожанку. Женщину подозревают в незаконной торговле медицинскими масками. Об этом пресс-служба МВД сообщила на официальном сайте.

– Товар – медицинские маски жительница Кобрина предлагала потенциальным покупателям в интернете. Затем при личной встрече передавала покупку и забирала деньги. Задержали злоумышленницу на автостоянке, во время контрольной закупки партии медмасок, – пояснили в пресс-службе.

Всего у фигурантки была изъято 1000 защитных масок стоимостью около 1300 белорусских рублей.

– За незаконную предпринимательскую деятельность подозреваемой грозит штраф до 100 базовых величин с конфискацией предмета правонарушения – медицинских масок, – добавили в МВД.

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