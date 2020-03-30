2020-03-30T22:12:12+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Жительница Кобрина незаконно торговала медицинскими масками через интернет

«Предпринимательницу» арестовали во время контрольной закупки [видео]
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
У нелегальной торговки масками изъяли 1000 изделий. Фото: МВД.У нелегальной торговки масками изъяли 1000 изделий. Фото: МВД.
Изменить размер текста:

Правоохранители ОБЭП Кобринского района совместно со специалистами инспекции по налогам и сборам Кобрина задержали 27-летнюю горожанку. Женщину подозревают в незаконной торговле медицинскими масками. Об этом пресс-служба МВД сообщила на официальном сайте.

– Товар – медицинские маски жительница Кобрина предлагала потенциальным покупателям в интернете. Затем при личной встрече передавала покупку и забирала деньги. Задержали злоумышленницу на автостоянке, во время контрольной закупки партии медмасок, – пояснили в пресс-службе.

Всего у фигурантки была изъято 1000 защитных масок стоимостью около 1300 белорусских рублей.

– За незаконную предпринимательскую деятельность подозреваемой грозит штраф до 100 базовых величин с конфискацией предмета правонарушения – медицинских масок, – добавили в МВД.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

У минчанина изъяли медицинские маски на $5000, которые он незаконно перепродавал через интернет.

Товар мужчина закупил в России и продавал с огромной наценкой (подробности).

Задержали россиянина, который незаконно перепродавал медмаски белорусского производства.

У мужчины изъяли 800 масок на 650 рублей (подробности).

В Беллегпроме рассказали о многоразовых медицинских масках, которые шьют на предприятиях концерна.

Такие маски можно стерилизовать и использовать повторно (подробности).

Оперативное видео.

Еще больше материалов по теме: «Брест: происшествия»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Между Минском и Москвой осталось всего три авиарейса в день. Все остальные «Белавиа» и «Аэрофлот» отменили
Жительница Кобрина незаконно торговала медицинскими масками через интернет
Видео смертельного ДТП под Щучином: Peugeot врезался в трактор.
Минздрав о борьбе с коронавирусом: после положительного результата на COVID-19 пациента госпитализируют в первые часы
В Зельвенском районе многодетная семья осталась без дома из-за опрокинутого ветром мангала
«Уровень самоизоляции в Минске низкий»: в эпоху коронавируса Яндекс запустил новый сервис
В Минске бетономешалка въехала в микроавтобус с детьми: 5-летнего мальчика доставили в больницу
«Воды нет, еда заканчивается»: на казахстанско-туркменской границе умер белорусский дальбойщик
Гвинейский футболист «Ислочи»: «Белорусы — очень умные люди. Они защищают себя от коронавируса, но не говорят об этом»
Курс валют в Беларуси на 30 марта: неделя начинается с роста долларов и евро
Беларусь и МВФ обсуждают привлечение финансирования из-за ухудшения глобальной экономической ситуации
Белорусский теннисист Владимир Самсонов перечислил 10 000 евро медучреждениям для помощи в борьбе с коронавирусом
Нацбанк Беларуси рекомендовал банкам не увеличивать размер процентов за пользование кредитами
В Минске «Фольксваген» сбил женщину, которая вышла из трамвая
Новости от Минздрава Беларуси: За сутки из-за коронавируса госпитализировано 110 человек
Александр Лукашенко: Каждый день психоз не унимается, никуда не уходит
В Нью-Йорке от коронавируса умерла 45-летняя белоруска
В Гродно мошенницы продали пенсионеру "лечебное" постельное белье в 100 раз дороже
Скоропостижно скончался председатель Ассоциации белорусских банков
Витебский театр отменил два спектакля: у одного из актеров подтвержден коронавирус
Лукашенко обсуждает с силовиками учения НАТО