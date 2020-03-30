Между Минском и Москвой осталось всего три авиарейса в день. Все остальные «Белавиа» и «Аэрофлот» отменили. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

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Врачи всего мира продолжают бороться с вирусом и призывают людей не выходить из дома. Все наши страны-соседки закрыли границы, автомобильное, железнодорожное сообщение прервалось. Минский аэропорт тоже опустел: все иностранные авиакомпании (за очень редким исключением) свои полеты в Беларусь прекратили. Авиакомпании «Белавиа» тоже пришлось закрыть большинство рейсов.

Самые популярные страны – Украина и Россия – закрылись. «Последним оплотом» был рейс из Минска в Москву – до 31 марта «Белавиа» летала в Москву шесть раз в сутки, еще два раза – российский «Аэрофлот». Первой сдалась российская авиакомпания: начиная с 31 марта «Аэрофлот» прекратил полеты в Минск.

С 31 марта также три из шести рейсов из Минска в Москву и обратно отменяет и «Белавиа». Согласно расписанию аэропорта «Минск», «Белавиа» отменяет рейсы из Минска на 07:50, 08:40 и 12:35. Пока остаются рейсы в 17:45, 18:10 и 19:40. Но и летать сейчас, по сути, некому: границы закрыты, а въехавшие в Беларусь из-за границы должны будут пройти 14-дневный карантин. В том числе и россияне.

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Улететь из Минска сейчас можно в 18 стран. Правда, в 17 из них действуют ограничения на въезд для иностранцев. Минский аэропорт в марте 2020 года опустел

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