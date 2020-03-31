2020-03-31T09:54:17+03:00
Общество
КП Беларусь

Зима вернулась на неделю, но к выходным уже потеплеет

Белгидромет сообщил точный прогноз погоды на предстоящую неделю
ЕЛЕНА ПРИХОДЬКО
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Зима наверстывает упущенноеЗима наверстывает упущенноеФото: Павел МАРТИНЧИК
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Во вторник, 31 марта, температура воздуха днем составит от +1 до +7 градусов, а ночью - от -3 до -9°С. Ранее «Комсомолка» писала, что такие показатели ниже климатической нормы и соответствуют началу марта, но никак не концу. В течение дня по западу республики ожидаются осадки: дождь и снег. Ветер северный порывистый.

В среду, 1 апреля, тоже будет аномально свежо. Днем столбик термометра поднимется до +2…+9°С, а ночью опустится до -2…-8°С. Холоднее всего будет на юго-востоке страны: там ночью прогнозируется до 10 градусов мороза. Мокрый снег и дождь ожидаются лишь на севере страны. Ночью и утром на дорогах вероятна гололедица. Ветер западный порывистый.

В четверг, 2 апреля, погода начнет меняться. Область повышенного атмосферного давления, состоящую из прохладного воздуха, сменят фронтальные разделы атлантического циклона. В результате холодный воздух начнет смещаться с территории Беларуси. Днем температура составит от +5 до +10 градусов, а ночью - от -3 до +3°С. На большей части страны ожидаются мокрый снег и дождь. Ночью и утром в отдельных районах возможны слабый туман и гололед. Ветер юго-западный умеренный, днем порывистый.

Днем 3 апреля воздух прогреется до +6…+12°С. Ночью температура составит от -2 до +3 градусов. Прогнозируются кратковременные осадки: дождь и мокрый снег. Ветер юго-западный порывистый.

По прогнозам метеорологов, в выходные осадков станет меньше. Об этом со ссылкой на Белгидромет сообщает агентство «Минск-Новости».

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