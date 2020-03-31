Мужчину уволили с работы, и он решил отомстить: обворовывал стройки экс-работодателя

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24-летний житель Минской области работал на строительном комплексе в Октябрьском районе столицы. Его уволили в феврале 2020 года. И тогда мужчина решил зарабатывать другим способом - незаконным. Экс-работник стал наведываться в Минск с целью украсть инструменты на стройке бывшего работодателя. Он вскрывал замок или отжимал оконную раму строительной бытовки и выносил оттуда все, что плохо лежит. Иногда «на дело» брал с собой напарника - 37-летнего знакомого, который работал кровельщиком.

Только в феврале они вместе похитили инструменты на сумму около 2000 рублей. Награбленное добро продавали в интернете. Подельников задержали при попытке в очередной раз сбыть имущество работодателя.

На данный момент сотрудники Октябрьского РОСК Минска уже дали действиям фигурантов правовую оценку. Сумма причиненного ущерба устанавливается, сообщают в ГУВД Мингорисполкома.