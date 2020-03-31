2020-03-31T10:32:32+03:00
Общество
КП Беларусь

Серьезный пожар в многоэтажке Гродно: эвакуированы 32 человека, есть погибший

Повреждена квартира погорельцев, окно соседей сверху, закопчен подъезд
ЕЛЕНА ПРИХОДЬКО
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Фото: МЧС БеларусиФото: МЧС Беларуси
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Пожар вспыхнул утром 30 марта в Гродно. На втором этаже многоэтажки по улице Дзержинского загорелась квартира. На место ЧП выехали шесть пожарных расчетов и бригада врачей. На месте происшествия спасатели обнаружили обгоревшее тело - погибшим оказался 68-летний мужчина. Его сожительницу работники МЧС вывели на свежий воздух и передали медикам.

В соседней квартире находилась женщина с маленьким ребенком - их вызволили с помощью выдвижной лестницы. Помощь врачей им не потребовалась. С использованием масок для защиты органов дыхания работники МЧС спасли троих жителей подъезда. В общей сложности эвакуировали 32 человека, из них 3 детей.

Пожар уничтожил имущество в жилой комнате и на балконе, потолок в квартире и в подъезде закопчен. На этаже выше повреждена оконная рама. Причину и обстоятельства возгорания устанавливают специалисты, передает газета «Вечерний Гродно».

Фото: МЧС Беларуси

Фото: МЧС Беларуси

Портал 015.by поговорил с соседями погорельцев. Те рассказали журналистам, что сожительницу погибшего мужчины увезла "скорая" - у нее сильные ожоги. Оказывается, совсем недавно пожарные уже тушили эту квартиру - тогда мужчина заснул с сигаретой. Также соседи отметили, что хозяин квартиры вел асоциальный образ жизни. Он отсидел в тюрьме, постоянно пьянствовал. Квартиру в относительно новой многоэтажке получил в качестве компенсации за снесенный старый дом.

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