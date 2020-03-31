2020-03-31T11:00:30+03:00
Общество
КП Беларусь

В Витебске умер актер, у которого был подтвержден коронавирус

У супруги артиста воспаление легких
ЕЛЕНА ПРИХОДЬКО
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Фото: kolastheatre.byФото: kolastheatre.by
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Ранее «Комсомолка» писала, что у актера Витебского театра имени Якуба Коласа Виктора Дашкевича подтвержден коронавирус. Утром 31 марта tut.by сообщил, что Виктор умер. Факт смерти мужчины подтвердила его дочь Виктория.

У мужа и жены Дашкевичей из Витебска одновременно диагностировали пневмонию. Сначала их отправили в тубдиспансер, однако, по словам жены Виктора, он был переполнен. Поэтому супруги отпросились домой, им дали антибиотики и отпустили. Но болезнь не отступала, температура не сбивалась, поэтому пару снова забрали в больницу.

- Дома у мужа поднялась температура. Нас направили в кожвендиспансер, который теперь оборудован под пульмонологию. Положили в разные палаты. Там взяли тесты на коронавирус, но сказали, что результаты отрицательные, - рассказывала «Нашай Нiве» супруга Виктора. - Вместе с актером находился мужчина, которого позже забрали из больницы. Почему и куда - никто не сказал. Затем он лежал с другими тремя мужчинами.

24 марта Виктору Дашкевичу стало хуже, его перевели в Витебский областной клинический специализированный центр. Там взяли новый анализ на коронавирус. 26 марта стало известно, что результат положительный. Супругу актера выписали 26 марта, она на 14-дневном карантине.

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