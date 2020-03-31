Правительство решило ускорить принятие важных решений на фоне глобального кризиса

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Постановление №183 от 30 марта принято для того, чтобы ускорить процедуру подготовки проектов правовых актов, цель которых - минимизировать влияние мирового кризиса на экономику Беларуси. Документ вступает в силу после опубликования.

Согласно постановлению, теперь поручения премьер-министра по оперативной подготовке проектов правовых актов должны доводиться руководством аппарата Совмина незамедлительно. На их исполнение дается 5 дней. Исключение - если иной срок установлен главой правительства.

Также руководители госорганов должны представить предложения в нормотворческий орган в срок, который не превышает одну треть срока, установленного для выполнения поручений. Рассмотрение и согласование проекта должно быть завершено на следующий день или быстрее. Если есть замечания и предложения, проект должен быть доработан максимум на следующий день.

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