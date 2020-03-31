2020-03-31T11:41:30+03:00
Политика
КП Беларусь

Правительство решило ускорить принятие важных решений на фоне глобального кризиса

Постановление опубликовано на правовом интернет-портале
ЕЛЕНА ПРИХОДЬКО
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Документ ускоряет процедуру подготовки проектов правовых актов, направленных на минимизацию влияния мировых кризисных явлений на экономику страныДокумент ускоряет процедуру подготовки проектов правовых актов, направленных на минимизацию влияния мировых кризисных явлений на экономику страныФото: Дмитрий ЛАСЬКО
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Постановление №183 от 30 марта принято для того, чтобы ускорить процедуру подготовки проектов правовых актов, цель которых - минимизировать влияние мирового кризиса на экономику Беларуси. Документ вступает в силу после опубликования.

Согласно постановлению, теперь поручения премьер-министра по оперативной подготовке проектов правовых актов должны доводиться руководством аппарата Совмина незамедлительно. На их исполнение дается 5 дней. Исключение - если иной срок установлен главой правительства.

Также руководители госорганов должны представить предложения в нормотворческий орган в срок, который не превышает одну треть срока, установленного для выполнения поручений. Рассмотрение и согласование проекта должно быть завершено на следующий день или быстрее. Если есть замечания и предложения, проект должен быть доработан максимум на следующий день.

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