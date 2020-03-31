Курсы валют в Беларуси на 31 марта: доллар и евро пошли вниз

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Вечером 30 марта нефть в ходе торгов упала до $21,76 за баррель. Это минимальный показатель с марта 2002 года. Валюта отреагировала незамедлительно: доллар подорожал на 3 копейки, евро - сразу на 5. Российский рубль потерял больше 5 копеек от стоимости.

Сегодня ночью нефть подорожала до $26,40 за баррель. На Белорусской валютно-фондовой бирже доллар и евро пошли вниз после вчерашнего скачка. Российский рубль прибавил в цене. Актуальные курсы валют по данным Белтелерадиокомпании:

1 USD: 2,6023 бел. руб.

1 EUR: 2,88 бел. руб.

100 RUB: 3,26 бел. руб.