2020-03-31T12:33:09+03:00
Экономика
КП Беларусь

Курсы валют в Беларуси на 31 марта: доллар и евро пошли вниз

А российский рубль подорожал
ЕЛЕНА ПРИХОДЬКО
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Фото: GLOBAL LOOK PRESSФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Вечером 30 марта нефть в ходе торгов упала до $21,76 за баррель. Это минимальный показатель с марта 2002 года. Валюта отреагировала незамедлительно: доллар подорожал на 3 копейки, евро - сразу на 5. Российский рубль потерял больше 5 копеек от стоимости.

Сегодня ночью нефть подорожала до $26,40 за баррель. На Белорусской валютно-фондовой бирже доллар и евро пошли вниз после вчерашнего скачка. Российский рубль прибавил в цене. Актуальные курсы валют по данным Белтелерадиокомпании:

1 USD: 2,6023 бел. руб.

1 EUR: 2,88 бел. руб.

100 RUB: 3,26 бел. руб.

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