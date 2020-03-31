2020-03-31T12:49:20+03:00
Политика
КП Беларусь

Лукашенко: «Оснований переносить выборы нет»

Президент провел встречу с председателем Совета Республики Национального собрания Натальей Кочановой
ЕЛЕНА ПРИХОДЬКО
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Фото: belta.byФото: belta.by
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На повестке дня - темы подготовки к предстоящим президентским выборам, экономическая ситуация и меры против распространения вирусных инфекций.

- Не будем скрывать, самая большая проблема - это и политические вопросы, год президентских выборов. Хотя вроде бы не до этого, самая большая проблема - это экономика, - цитирует Лукашенко Telegram-канал «Пул Первого». По словам главы государства, оснований переносить выборы нет.

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Лукашенко: Оснований переносить президентские выборы у нас пока нет. Источник: Телеканал ОНТ

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