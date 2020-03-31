КП Беларусь
Лукашенко: «Оснований переносить выборы нет»
Президент провел встречу с председателем Совета Республики Национального собрания Натальей Кочановой
Фото: belta.by
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На повестке дня - темы подготовки к предстоящим президентским выборам, экономическая ситуация и меры против распространения вирусных инфекций.
- Не будем скрывать, самая большая проблема - это и политические вопросы, год президентских выборов. Хотя вроде бы не до этого, самая большая проблема - это экономика, - цитирует Лукашенко Telegram-канал «Пул Первого». По словам главы государства, оснований переносить выборы нет.
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