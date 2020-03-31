КП Беларусь
Минздрав приостановил проведение профосмотров в поликлиниках Беларуси
Ограничение продлится до 20 апреля
Причина - неблагоприятная эпидемиологическая обстановкаФото: Евгения ГУСЕВА
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Чтобы не допустить распространения вируса в стране, власти Беларуси уже предпринимали ряд мер. Например, для пациентов с температурой организовали отдельный вход в поликлинику, ограничили плановую диспансеризацию населения и так далее.
Еще одним решением Минздрава стал временный отказ от профосмотра. «В условиях неблагоприятной эпидемической обстановки, вызванной распространением инфекции COVID-19», - объясняется в приказе.
Медики уже ознакомлены с документом и предупреждают своих пациентов. Приостановка медосмотров работающих продлится до 20 апреля. Об этом сообщает телеканал ОНТ.