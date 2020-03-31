Авиасообщение Беларуси с Россией закрылось полностью

А недополученная выручка минского аэропорта - почти 12 миллионов рублей за неделю

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30 марта «Комсомолка» сообщила о том, что «Белавиа» в своем расписании оставила всего три рейса в сутки на Москву - российские авиакомпании летать по маршруту Минск - Москва и вовсе отказались. Напомним, Москва - это единственный российский город, в который авиакомпания, несмотря ни на что, продолжала полеты. Сейчас выяснилось: с 31 марта авиакомпания полностью прекращает полеты в Москву - как минимум до 30 апреля. Также закрываются и рейсы в Казахстан - как минимум до 14 апреля. Срок запрета полетов в Украину продлевается до 24 апреля.

Таким образом, с 1 апреля на карте географии полетов авиакомпании «Белавиа» остались считаные города: Париж, Амстердам, Будапешт, Ганновер, Франкфурт, Вильнюс, Лондон и Стамбул. Напомним, до начала всей ситуации с коронавирусом «Белавиа» выполняла регулярные рейсы почти в 60 городов. Еще 23 направления были заявлены на летний чартерный сезон - 2020. Об убытках авиакомпании, основные маршруты которой пролегали в российские и украинские города, можно лишь догадываться.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В минском аэропорту отменено три четверти рейсов, недополученная выручка за неделю - почти 12 миллионов рублей

В интернет просочился документ, подписанный замом гендиректора минского аэропорта Виктором Палеем. В документе сказано, что по состоянию на 24 марта по причине тяжелой эпидемиологической ситуации, связанной с распространением коронавируса COVID-19, авиакомпаниями отменено более 71% рейсов, выполняемых в минский аэропорт и обратно.

- Недополученный объем выручки оценивается в 8,3 миллиона рублей. В случае полной отмены рейсов в Россию (а это уже произошло. - Ред.) объем недополученной выручки увеличится более чем на 3,6 миллиона рублей.

Это значит, что с учетом отмененных рейсов в Россию недополученная выручка за неделю составила 11,9 миллиона рублей. Подтвердить или опровергнуть подлинность документа пока не получилось.

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