КП Беларусь
«Я не говорю, что там катастрофа какая-то»: Лукашенко - о коронавирусе в Витебской области
Президент отправил на Витебщину министра здравоохранения
Фото: belta.by
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31 марта президент провел встречу с главой Совета Республики Национального собрания Натальей Кочановой. Он прокомментировал ситуацию с COVID-2019 в Витебской области и заявил, что никакой катастрофы там нет.
- Просто Витебская область у нас всегда по климату другая, и немного сместился этот пик заболеваемости, - цитирует президента Telegram-канал «Пул Первого».
Также Александр Лукашенко пояснил, что 31 марта на Витебщине находятся министр здравоохранения и специалисты. Они обратят внимание на ситуацию, проанализируют ее и сделают выводы.