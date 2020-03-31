2020-03-31T14:30:06+03:00
Общество
КП Беларусь

«Я не говорю, что там катастрофа какая-то»: Лукашенко - о коронавирусе в Витебской области

Президент отправил на Витебщину министра здравоохранения
ЕЛЕНА ПРИХОДЬКО
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Фото: belta.byФото: belta.by
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31 марта президент провел встречу с главой Совета Республики Национального собрания Натальей Кочановой. Он прокомментировал ситуацию с COVID-2019 в Витебской области и заявил, что никакой катастрофы там нет.

- Просто Витебская область у нас всегда по климату другая, и немного сместился этот пик заболеваемости, - цитирует президента Telegram-канал «Пул Первого».

Также Александр Лукашенко пояснил, что 31 марта на Витебщине находятся министр здравоохранения и специалисты. Они обратят внимание на ситуацию, проанализируют ее и сделают выводы.

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