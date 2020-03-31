2020-03-31T15:08:02+03:00
Общество
КП Беларусь

"А он, бедолага, не выдержал": президент прокомментировал смерть актера из Витебска, у которого выявили коронавирус

Виктор Дашкевич скончался ночью 31 марта
ЕЛЕНА ПРИХОДЬКО
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Фото: kolastheatre.byФото: kolastheatre.by
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О смерти 75-летнего актера Коласовского театра Виктора Дашкевича стало известно 31 марта. Ранее «Комсомолка» писала, что у мужчины обнаружили коронавирус.

Во вторник Александр Лукашенко провел встречу с Натальей Кочановой, во время которой прокомментировал смерть заслуженного артиста Беларуси. Он подчеркнул, что у Виктора Дашкевича были сопутствующие заболевания.

- Жена здорова (она же с мужем жила), дочка здорова. Потому что иммунитет сильный. А он, бедолага, не выдержал. Поступил с тяжелой пневмонией, на ИВЛ лежал, спасали его, - приводит цитату президента belta.by.

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Лукашенко про смерть актёра в Витебске. Источник: телеканал ОНТ

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