"А он, бедолага, не выдержал": президент прокомментировал смерть актера из Витебска, у которого выявили коронавирус

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О смерти 75-летнего актера Коласовского театра Виктора Дашкевича стало известно 31 марта. Ранее «Комсомолка» писала, что у мужчины обнаружили коронавирус.

Во вторник Александр Лукашенко провел встречу с Натальей Кочановой, во время которой прокомментировал смерть заслуженного артиста Беларуси. Он подчеркнул, что у Виктора Дашкевича были сопутствующие заболевания.

- Жена здорова (она же с мужем жила), дочка здорова. Потому что иммунитет сильный. А он, бедолага, не выдержал. Поступил с тяжелой пневмонией, на ИВЛ лежал, спасали его, - приводит цитату президента belta.by.

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