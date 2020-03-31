2020-03-31T14:45:36+03:00
Общество
КП Беларусь

Кочанова: информация, что Витебскую область закрыли – это фейковый вброс

По словам председателя Совета Республики, «ситуация абсолютно управляемая»
ЕЛЕНА ПРИХОДЬКО
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Александр Лукашенко провел встречу с председателем Совета Республики Натальей КочановойАлександр Лукашенко провел встречу с председателем Совета Республики Натальей КочановойФото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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На днях по распоряжению президента спикер побывала Витебской области. 31 марта Наталья Кочанова рассказала журналистам, что ситуация в регионе абсолютно управляемая, врачи знают, что нужно делать.

- Сегодня пишут, что Витебскую область закрыли, никто не может ни въехать, ни выехать - фейковый вброс, абсолютно не соответствует действительности, - цитирует главу Совета Республики belta.by.

В Витебске Наталья Кочанова посетила учреждения здравоохранения, ознакомилась со спецификой работы лабораторий, которые выпускают тесты на COVID-2019. И заявила, что принято решение открыть подобные лаборатории во всех областных городах. Это позволит оперативнее давать заключение по исследованиям на коронавирус.

- Поэтому никакой чрезвычайщины, ситуация абсолютно контролируемая, управляемая, - резюмировала председатель верхней палаты парламента.

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