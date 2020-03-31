Беларусь пригласит экспертов ВОЗ для оценки ситуации с коронавирусом
О том, что Беларусь пригласит специалистов Всемирной организации здравоохранения, рассказала глава Совета Республики Наталья Кочанова. По ее словам, это нужно, чтобы все наши граждане были уверены, что власть не пытается ничего утаить и пригладить ситуацию.
- Мы понимаем, что меры должны приниматься. И они должны быть адекватными, приниматься в соответствии с той ситуацией, которая складывается в стране на данном этапе, - цитирует спикера Совета Республики belta.by.
Ранее спецпосланник ВОЗ по странам ЕС и бывшего СССР Витянис Андрюкайтис заявил, что Беларусь эффективно борется с COVID-2019. Он отметил, что в республике очень высокий уровень вакцинации против гриппа - это дает четкую картину происходящего. То есть нет инфекционного коктейля, когда врачам тяжело выявлять реальные случаи COVID-2019.
- В Беларуси действует та же санитарно-эпидемиологическая система, что была в Советском Союзе. Она позволяет эффективно бороться с коронавирусом, - сказал представитель ВОЗ.
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