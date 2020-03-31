«Запирать в этих тухлых квартирах - это не метод». Лукашенко о коронавирусе и карантине

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31 марта на встрече с главой верхней палаты белорусского парламента Натальей Кочановой обсудил изоляцию людей.

Судя по всему, он не сторонник изоляции.

- Запирать в этих тухлых квартирах - это не метод. Мы убиваем людей в этих квартирах, - сказал Лукашенко, его слова приводит пресс-служба. - Открывается много проблем, над которыми надо работать, а не закрывать границу и загонять людей в дома. Нас всегда учили, вы же помните: если ОРВИ, грипп и прочее, надо на улицу выходить, дышать свежим воздухом, проветривать помещение.

По его мнению, в случае изоляции людей в домах и квартирах, никто не знает, здоровы они они.

- Вирус бродит. Ни вы не знаете, ни я. Я не делал тест. И я не знаю, пережил я этот вирус уже на ногах или нет. Точно так и там, - сказал он. Президент считает, что в ситуации закрытой квартиры, можно поступить на лечение поздно. – Я не понимаю тех, кто сегодня советует изолировать, закрыть, перекрыть. Работать надо, как мы это всегда делали, точечно.

Напомним, последние данные о заболеваемости COVID-19 были опубликованы 30 марта. Минздрав Беларуси опубликовал официальную статистику: за прошедшие сутки госпитализировано 110 человек, выписаны 144 пациента, в том числе те, кто контактировал с носителями COVID-2019. Еще 47 человек выписаны или ожидают выписки в ближайшее время. Раньше их тесты на коронавирус давали положительный результат, но после лечения и наблюдения врачей тесты отрицательные. Под наблюдением медиков остаются 105 человек. Таким образом, по подсчетам медиа на основе цифр Минздрава, в Беларуси на 30 марта зарегистрировано 152 случая выявления инфекции. При этом феномен Беларуси, касающийся ситуации с коронавирусом, обсуждают многие. Государства объявляют режим чрезвычайной ситуации, вводят жесткие карантинные меры, штрафуют за игнорирование самоизоляции. Все страны-соседки Беларуси закрыли свои границы, чтобы предотвратить расползание инфекции. Ситуацию с COVID-2019 в Беларуси стараются держать под контролем иначе. Карантин в Беларуси пока не объявляли, футбольные и хоккейные турниры не отменяли.