На два белорусских НПЗ в апреле поступит 1 - 2 млн тонн нефти

Беларусь и Россия продолжают переговоры по вопросам поставки нефти в страну Фото: Виктор ДРАЧЕВ

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Планируется, что нефть поступит на полоцкий «Нафтан» и на Мозырский НПЗ.

- Задача на апрель - 2 млн тонн, минимум - 1 млн тонн, меньше нельзя, - сообщил пресс-секретарь «Белнефтехима» Александр Тищенко.

Нефть будет поставляться из разных источников, передает belta.by. Продолжаются переговоры с различными поставщиками, в том числе с российскими. Планируется, что танкерные поставки через порты Одессы и Клайпеды будут сохранены.

Напомним, поставки нефти в Беларусь от крупных российских компаний прекратились 1 января. Тогда Беларусь и Россия не договорились о цене. Москва настаивала на выплате премий нефтяным компаниям в прежних объемах, а Минск считал это требование экономически нецелесообразным.

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