«Мы отвлекаемся на их лечение. Эти врачи должны лечить пациентов, а мы их лечим». Лукашенко о медиках с COVID-19

Изменить размер текста: A A

31 марта на встрече с руководителем Совета Республики Натальей Кочановой Александр Лукашенко прокомментировал работу медиков.

Президент отметил, что в Беларуси уже вылечили от коронавируса более ста человек. И поблагодарил врачей.

- Этим врачам я хочу сказать спасибо. За то, что они нашли комбинацию лекарств, чтобы излечить людей. Молодцы! Но люди сами, старики прежде всего, должны о себе побеспокоиться. Те, кто помоложе, они уже переболели и перенесут этот вирус. Никуда мы от этого не денемся. Но там, где надо себя обезопасить, надо обезопасить, - сказал глава государства.

Также рассказал о...

...СИСТЕМЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Александр Лукашенко напомнил, что в Беларуси создана работающая система здравоохранения.

«Система создана. Система должна работать исключительно как часы. Не могу сказать, что она не работает».

...БОЛЕЮЩИХ ВРАЧАХ

Но есть недостатки в работе медиков. По словам президента, из-за беспечности некоторые медики контактировали с пациентами, не принимая меры предосторожности.

«Вот в Витебске знаю - врачи первого уровня - те, кто от кого-то заразился. Там больше десятка. Они, конечно, не проблемные. Но мы ведь отвлекаемся на их лечение. Эти врачи должны лечить пациентов, а мы их лечим. Они, слава богу, крепкие люди. Но это негоже, когда врач пренебрегает элементарными мерами».

...НЕДОВЕРИИ

Прокомментировал и недоверие к власти вокруг темы коронавируса и некоторые фейки.

«Вот, власть кого-то обманывает… Слушайте, ну я не знаю, зачем мне кого-то обманывать. Я что, этот вирус создал, чтобы что-то спрятать и людям не показывать? Я же его не создавал».

...КОНТРОЛИРУЕМОСТИ СИТУАЦИИ С COVID-19

Президент уверен, что ситуация с коронавирусом контролируемая, а катастрофы нет.

«У нас сегодня лечатся и остаются в больнице 80 - 90 человек. Мы справляемся с этими людьми».

...КАРАНТИНЕ

«Запирать в этих тухлых квартирах - это не метод. Мы убиваем людей в этих квартирах». «Открывается много проблем, над которыми надо работать, а не закрывать границу и загонять людей в дома. Нас всегда учили, вы же помните: если ОРВИ, грипп и прочее, надо на улицу выходить, дышать свежим воздухом, проветривать помещение».

...ТЕСТАХ НА КОРОНАВИРУС

По мнению Александра Лукашенко, в случае изоляции людей в домах и квартирах, никто не знает, здоровы ли они.

«Вирус бродит. Ни вы не знаете, ни я. Я не делал тест. И я не знаю, пережил я этот вирус уже на ногах или нет. Точно так и там». «Я не понимаю тех, кто сегодня советует изолировать, закрыть, перекрыть. Работать надо, как мы это всегда делали, точечно».

По информации пресс-службы президента.