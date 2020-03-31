"Чтобы не было кривотолков": Эйсмонт рассказала, почему Лукашенко велел пригласить экспертов ВОЗ

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Ранее “Комсомолка” сообщала, что Беларусь планирует пригласить специалистов ВОЗ для оценки ситуации с COVID-2019. Пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт рассказала, с чем связано поручение Александра Лукашенко. По ее словам, мы сейчас живем в условиях в том числе информационного коронавируса.

- Ежедневно и ежечасно наблюдаем многочисленные попытки как можно сильнее раскачать ситуацию в СМИ. Мы все отслеживаем и видим очень много разговоров, попыток дезинформировать людей, использовать ситуацию для того, чтобы подорвать доверие к власти, - цитирует пресс-секретаря belta.by.

Эйсмонт пояснила, что приглашение экспертов нужно для того, чтобы снять обвинения и показать, что мы ничего не скрываем. Причем команду специалистов ВОЗ сформирует на свое усмотрение. Эксперты оценят обстановку в Беларуси в нескольких направлениях. Они проанализируют работу системы здравоохранения в целом и - подчеркивает пресс-секретарь - наши механизмы противодействия опасным инфекциям.

После этого представители ВОЗ открыто и непредвзято дадут публичную оценку увиденному.

- Все это делается для того, чтобы в дальнейшем не было никаких кривотолков, - резюмировала Наталья Эйсмонт.