Парад Победы - 2020 в Минске впервые пройдет вечером

Это сделано, чтобы Лукашенко смог съездить на московский парад – такое также случится впервые

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Александр Лукашенко никогда не был на Параде Победы в Москве. Впервые о такой возможности заговорили в начале года. По словам посла России в Беларуси Дмитрия Мезенцева, Александр Лукашенко принял приглашение Владимира Путина присутствовать на параде Победы 9 Мая в Москве.

Интересно, что раньше Лукашенко все время отказывался от участия в московском параде.

- Во-первых, меня никто не приглашал в Москву, во-вторых, даже если бы пригласили, было бы сложно развести эти мероприятия - в Минске и в российской столице, - цитировало президента belta.by. По словам Лукашенко, пропустить праздничное мероприятие на День Победы в Минске он никак не может. - А что люди бы сказали, белорусы?

Но на прошлой неделе Лукашенко свое участие в московском параде подтвердил лично.

- У меня часто спрашивают - а вы поедете на парад в Москву? Конечно. Если уж из Беларуси никто не приедет в Москву, то кто же тогда поедет. Ясно, что из Украины никто не поедет, - сказал президент Беларуси.

Как же Лукашенко сможет одновременно побывать на двух парадах - в Москве и Минске? Как предполагала «Комсомолка», парад в Минске придется провести вечером - такое тоже будет впервые в истории (раньше вечерние парады проводили только на 3 июля). Теперь это подтвердили официально.

- Планируется, что парад пройдет вечером и продлится около часа, - сообщили в Минобороны. Парад будет состоять из прохождение пешей и механизированной колонн, пролета воздушного эшелона. Завершится парад плац-концертом сводной роты почетного караула и выступлением сводного оркестра.

Тренировки уже начались: по вторникам, средам и четвергам механизированная колонна находится на аэродроме «Липки». На 5 и 7 мая спланированы генеральные тренировки в Минске.

БУДЬ В КУРСЕ!

Что мы увидим на параде в Минске?

В составе пешей колонны парада пройдут 22 парадных расчета: 20 белорусских и по одному - от России и Китая.

В составе механизированной колонны в параде примут участие 18 парадных расчетов: 16 от Беларуси, в том числе парадный расчет от Государственного военно-промышленного комитета, и два парадных расчета из России. Всего будет 185 единиц техники. Возглавит колонну танк Т-34. Обещают только новые и модернизированные образцы военной техники, парадный расчет легкобронированных автомобилей «Лис» от внутренних войск МВД, парадный расчет от Государственного военно-промышленного комитета, представленный двадцатью семью новейшими образцами вооружения и военной техники.

От России примет участие расчет БТР-82А - такие уже приезжали на парад в Минск в прошлом году. А еще будут «Инскандеры» - такие были в Минске в 2014 и в 2019 годах. Кстати, комплексы построены на шасси производства Минского завода колесных тягачей.

В составе воздушного эшелона над городом пролетит 42 воздушных судна: 34 от Беларуси и 8 от России. Какие точно будут самолеты, пока не сообщается. Например, в прошлом году россияне прилетали на самом тяжелом боевом самолете в мире - сверхзвуковом стратегическом бомбардировщике-ракетоносце Ту-160 «Белый лебедь».

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