ВОЗ: вспышка коронавируса в Европе приближается к пику

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Всемирная организация здравоохранения сообщила, что есть признаки, которые указывают на определенную стабилизацию ситуации с COVID-2019 в Европе. Эти выводы основываются на том, что в Италии - наиболее пострадавшей стране в регионе - за последние 14 дней зафиксировано минимальное количество новых случаев коронавируса.

Глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в сфере здравоохранения Майк Райан сообщил, что Италия и Испания приближаются к пику заражения COVID-2019. А все новые случаи инфицирования коронавирусом - это следствие заражения двухнедельной давности.

По информации Euronews, по сравнению с данными двухнедельной давности, рост числа инфицированных в Италии за прошедшие сутки снизился почти в два раза. Еще одна хорошая новость: с начала эпидемии в стране зафиксирован самый большой показатель выздоровевших. Об этом сообщает belta.by.

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