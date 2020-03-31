2020-03-31T18:29:24+03:00
Общество
КП Беларусь

В метро Минска установили бесконтактные дозаторы с антисептиками

Они предназначены для мытья рук пассажиров
ЕЛЕНА ПРИХОДЬКО
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Дезинфицируют даже места у кассДезинфицируют даже места у кассФото: Павел МАРТИНЧИК
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В Минском метрополитене установили 22 бесконтактных сенсорных устройства с антисептическим средством. Пока они располагаются на входе на наиболее загруженные и пересадочные станции. Но подобные дозаторы планируется разместить во всех вестибюлях, - передает агентство "Минск-Новости".

Установка емкостей с обеззараживающим средством - одна из мер защиты от вирусов. Причем как для пассажиров, так и для работников метро. Кстати, подземку продолжают тщательно обрабатывать. Все поверхности, с которыми могут контактировать люди (поручни, оконные проемы, сами вагоны и станции, перила, дверные ручки, места у касс), дезинфицируют и моют.

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