В метро Минска установили бесконтактные дозаторы с антисептиками

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В Минском метрополитене установили 22 бесконтактных сенсорных устройства с антисептическим средством. Пока они располагаются на входе на наиболее загруженные и пересадочные станции. Но подобные дозаторы планируется разместить во всех вестибюлях, - передает агентство "Минск-Новости".

Установка емкостей с обеззараживающим средством - одна из мер защиты от вирусов. Причем как для пассажиров, так и для работников метро. Кстати, подземку продолжают тщательно обрабатывать. Все поверхности, с которыми могут контактировать люди (поручни, оконные проемы, сами вагоны и станции, перила, дверные ручки, места у касс), дезинфицируют и моют.

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