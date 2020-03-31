2020-03-31T18:34:28+03:00
Происшествия
КП Беларусь

«Руслан, одумайся!»: мать пропавшей 6-летней Ульяны из Солигорска обратилась к бывшему мужу

Отец забрал девочку из садика и увез из Беларуси больше 8 месяцев назад [видео]
Надежда БУТОВИЧ
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Руслан Барсук выкрал дочку у бывшей супруги. Фото: МВД.Руслан Барсук выкрал дочку у бывшей супруги. Фото: МВД.
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Белорусские правоохранители и Интерпол продолжают поиски 6-летней Ульяны Барсук. Девочка вместе с отцом пропала в июле 2019 года. Подробности сообщили в пресс-службе МВД.

Девочка пропала вместе с отцом 15 июля прошлого года. В тот день 43-летний Руслан Барсук забрал дочку из детского садика в деревне Тычины Солигорского района и увез в неизвестном направлении.

– Во время бракоразводного процесса бывшие супруги не смогли договориться, с кем будет проживать девочка. Суд определил, что Ульяна будет жить с мамой. Спустя пару дней, как было вынесено судебное решение, отец совершил похищение. Через месяц после пропажи, отчаявшись ждать, что экс-супруг вернется с дочкой, мать девочки заявила в милицию о пропаже, – сообщили в пресс-службе.

До сих пор неизвестно их местонахождение. Руслан Барсук и его малолетняя дочка Ульяна объявлены в международный розыск. Есть предположения, что мужчина увез малышку в одну из стран Кавказского региона.

Мать девочки записала видеообращение к супругу и попросила его вернуть дочку.

– Руслан, одумайся! Ты знаешь, что я хорошая мать. Подумай об Ульянке, о ее будущем. Я никогда не препятствовала и не буду препятствовать твоему общению с дочерью. Если ты в детстве был лишен материнской теплоты, то не наказывай тем самым нашу малышку, – обратилась жительницы Светлогорского района к бывшему супругу.

Приметы Руслана Барсука: около 44 – 45 лет, высокий рост – 195 сантиметров, плотное телосложение, лысая голова, голубые глаза. Ульяне можно дать 6 – 7 лет на вид, ее рост около 125 – 127 сантиметров, глаза голубые, волосы прямые темно-русого цвета.

Если вам известно их местонахождение, сообщите в милицию.

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Видеообращение мамы Ульяны Барсук.

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