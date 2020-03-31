Минздрав подтвердил первую смерть пациента с коронавирусом: новости по Беларуси на 31 марта

Число заразившихся с начала вспышки не сообщается

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Минздрав Беларуси подтвердил первую смерть от коронавируса в стране. Это «возрастной пациент с наличием многочисленных хронических заболеваний, по предварительным данным, отягощенных коронавирусной инфекцией», - сообщает пресс-служба ведомства.

За последние сутки в учреждения здравоохранения республики поступило 11 пациентов. Выписано 128 человек, в том числе шесть пациентов, у которых ранее тест на коронавирус дал положительный результат. Продолжаются мероприятия по контролю за эпидемиологической ситуацией. В случае необходимости пациентов госпитализируют для дальнейшего обследования.

С 22 февраля по 31 марта в Беларуси проведено более 31 000 тестов на COVID-2019. Общее количество зарегистрированных случаев Минздрав не озвучил.

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