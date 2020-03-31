Получил $5000 за заказную статью: в КГК озвучили обвинение против главреда «Ежедневника»

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«Комсомолка» ранее уже сообщала о том, что в Минске 25 марта был задержан Сергей Сацук, главный редактор и владелец сайта делового издания «Ежедневник».

Во вторник, 31 марта, на сайте Комитета гоcконтроля появилась информация о возбуждении уголовного дела против задержанного Сацука. Сообщается, что Департамент финрасследований задержал главреда за получение крупной взятки.

– Директор общества с допответственностью «Интер-Смит», будучи главным редактором и владельцем ресурса «Ежедневник», получил для себя денежное вознаграждение в сумме 5000 долларов. Деньги были получены за подготовку и размещение на принадлежащем ему ресурсе публикации компрометирующего характера в отношении конкурентов субъекта хозяйствования – компании «Анимед», – пояснили в КГК.

Уголовное дело возбуждено по обвинению в получении взятки (Прим.: Статья 430 УК РБ). Подозреваемый находится под стражей. Оперативно-розыскные и следственные действия продолжаются.