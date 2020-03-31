«Наклейка на лобовом больше не нужна!»: с 1 апреля отменяют сертификаты о техосмотре

Бумажек, которые водитель обязан возить с собой, станет гораздо меньше. Фото: Надежда БУТОВИЧ

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В «Белтехосмотре» рассказали sb.by о документах, которые у водителей сотрудники ГАИ больше попросят.

Так с 1 апреля в Беларуси отменяется сертификат о прохождении гостехосмотра.

– С первых апрельских дней гаишники будут требовать для предъявления у водителей только разрешение на допуск транспортного средства к дорожному движению. При этом наклейку клеить на лобовое стекло совершенно необязательно. Этот документ вот уже несколько лет, как регистрируется онлайн. Сертификат же о прохождении гостехосмотра, вообще, отменяется, – прокомментировал Владимир Пиульский, замдиректора «Белтехосмотра».

Кроме того, автолюбители больше не будут предъявлять и медсправку для прохождения ТО. Этот документ останется актуальным только для юрлиц.

– При этом с 1 апреля будут отменены и талоны к водительскому удостоверению. А иностранцы или лица без гражданства (с разрешением временного проживание в Беларуси) будут получать водительское удостоверение на 2 года. Для иностранцев с видом на жительство в Беларуси, водительские права будут от 2 до 10 лет, – добавил представитель унитарного предприятия.

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