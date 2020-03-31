Видеофакт. В Кобрине погиб водитель Porsche Cayenne после столкновения с автобусом

Водитель "Порше" врезался в автобус и погиб. Фото: МВД.

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Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло в райцентре на Брестчине во вторник, 31 марта. Подробности сообщили в пресс-службе МВД в официальном Telegram-канале.

Авария случилась утром в Кобрине. Примерно в 09.30 часов по улице Калина проезжал рейсовый автобус «МАЗ».

Автобус отъезжал от остановки, когда произошло столкновение. Фото: МВД.

– Городской автобус заехал на остановку, высадил пассажиров, а когда стал отъезжать, в него влетел «Порше Кайен». Произошло боковое столкновение, от которого иномарка оказалась за пределами проезжей части. В кювете «Порше» совершил пару «кульбитов»: снес забор, опрокинулся и ударился в столб ЛЭП. В ДТП водитель кроссовера получил смертельные травмы и скончался на месте происшествия. Пока не удалось установить личность погибшего мужчины, – пояснили правоохранители.

После столкновения с автобусом "Порше" перевернулся и влетел в столб. Фото: МВД.

На фото, которое опубликовали представители МВД, у аварийного автобуса сильно разбита передняя часть. К счастью, ни водитель, ни три пассажира автобуса в ДТП не пострадали.

Проводится проверка.

"Комсомолке" удалось узнать, что в аварии погиб известный немецкий дрессировщик Кристиан Гертнер, 36-летний артист цирка проживал в Кобрине с женой и двумя детьми.

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