Совмин с 1 апреля увеличивает базовую арендную величину, в Госкомитете имущества предложили этого не делать
«Комсомолка» уже сообщала о том, какие изменения ждут белорусов с апреля. Но некоторые удорожания, например, базовая арендная величина, могут и не состояться…
Так 20 марта Совмин принял постановление об увеличении на 95 копеек арендной базовой величины. Со среды, 1 апреля, этот «тариф» вырастет до 17,85 белорусского рубля. В Госкомитете по имуществу предложили «придержать» удорожание хотя бы до сентября.
Уже подготовлен проект указа, предусматривающего возможность отсрочек по уплате аренды, а кроме того и моратория на рост базовой арендной величины и арендной платы до 30 сентября. Об этом пресс-служба Комитета сообщила на официальном сайте.
– Указ нацелен на поддержку бизнеса, наиболее пострадавшего от коронавируса: туристического и транспортного, гостиничного и санаторного, общепита, бытовых услуг и иных. Нормы документа будут распространяться на арендаторов недвижимости из числа госсобственности, хозяйственных обществ с более чем 50 процентами акций в собственности республики, – уточнили в Госкомитете.
Как будет действовать мораторий?
После заявления арендатора, ему до 30 сентября 2020 года предоставят отсрочку по оплате аренды недвижимости. А, если арендатор получит отсрочку, то и арендодатель, в свою очередь, сможет отсрочить оплату налогов до 31 декабря 2020 года.
Кроме того, государственные юрлица смогут получить право давать отсрочки до 30 сентября покупателям (Прим.: «уязвимых» бизнес-сфер) по оплате госимущества, проданного в рассрочку даже и без процентов.
Проект указа уже согласовали все заинтересованные стороны.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
1 апреля распадается ОПЕК+: рубль упадет ниже плинтуса?
Эксперты озвучили возможный сценарий изменения цен на нефть и курса валют в ближайшее время (подробности).
Из-за скачка валют ценники на алкоголь в Беларуси перепишут.
Удорожание составит от 15 до 20 процентов (подробности).
Еще больше материалов по теме: «Беларусь: налоги»