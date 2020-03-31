2020-03-31T20:37:59+03:00
Экономика
КП Беларусь

Совмин с 1 апреля увеличивает базовую арендную величину, в Госкомитете имущества предложили этого не делать

В Беларуси предложили ввести мораторий на рост арендной базовой, как будет в итоге?
Надежда БУТОВИЧ
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Предприниматели, терпящие убытки из-за коронавируса, смогут попросить об отсрочке платы за аренду.Предприниматели, терпящие убытки из-за коронавируса, смогут попросить об отсрочке платы за аренду.Фото: Надежда БУТОВИЧ
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«Комсомолка» уже сообщала о том, какие изменения ждут белорусов с апреля. Но некоторые удорожания, например, базовая арендная величина, могут и не состояться…

Так 20 марта Совмин принял постановление об увеличении на 95 копеек арендной базовой величины. Со среды, 1 апреля, этот «тариф» вырастет до 17,85 белорусского рубля. В Госкомитете по имуществу предложили «придержать» удорожание хотя бы до сентября.

Уже подготовлен проект указа, предусматривающего возможность отсрочек по уплате аренды, а кроме того и моратория на рост базовой арендной величины и арендной платы до 30 сентября. Об этом пресс-служба Комитета сообщила на официальном сайте.

– Указ нацелен на поддержку бизнеса, наиболее пострадавшего от коронавируса: туристического и транспортного, гостиничного и санаторного, общепита, бытовых услуг и иных. Нормы документа будут распространяться на арендаторов недвижимости из числа госсобственности, хозяйственных обществ с более чем 50 процентами акций в собственности республики, – уточнили в Госкомитете.

Как будет действовать мораторий?

После заявления арендатора, ему до 30 сентября 2020 года предоставят отсрочку по оплате аренды недвижимости. А, если арендатор получит отсрочку, то и арендодатель, в свою очередь, сможет отсрочить оплату налогов до 31 декабря 2020 года.

Кроме того, государственные юрлица смогут получить право давать отсрочки до 30 сентября покупателям (Прим.: «уязвимых» бизнес-сфер) по оплате госимущества, проданного в рассрочку даже и без процентов.

Проект указа уже согласовали все заинтересованные стороны.

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