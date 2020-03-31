В Пружанском районе погиб рядовой

В Минобороны сообщили, что причины гибели военнослужащий устанавливаются

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В пресс-службе Минобороны на официальном сайте сообщили о гибели рядового военнослужащего в Пружанском районе, что на территории Брестской области.

По информации Миноброны рядовой Пинчук В.А. проходил службу в вооруженных силах Беларуси с мая 2019 года. В день трагедии – во вторник, 31 марта, на Ружанском полигоне рядовой получил смертельную травму несовместимую с жизнью. По предварительной информации, травмирование произошло из-за нарушение требований безопасности.

– На данный момент, комиссия министерства выясняет причины и обстоятельства произошедшего несчастного случая. В Минобороны выражают соболезнования родным и близким погибшего рядового Пинчука В.А., – сообщили в пресс-службе ведомства.

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