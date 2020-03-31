23-летний парень попал в реанимацию, когда попытался потушить горящий сарай

В Беларуси участились случаи пожаров: люди убираются на участках и неосторожно жгут мусор и траву. Фотоиллюстрация: pixabay.com.

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Днем в понедельник, 30 марта, в одной из деревень Лунинецкого района произошел сильный пожар. Об этом сообщили в пресс-службе УМЧС Брестской области.

Примерно в 14.45 часов спасателям позвонили из деревни Язвинки. Сообщалось, что рядом с частным домом загорелась хозпостройка. Огонь повредил кровлю сарая, имущество внутри и припаркованный рядом микроавтобус «Форд транзит».

– Самостоятельно, до приезда пожарных, возгорание пытался потушить 23-летний сын хозяйки дома. Молодой человек получил множественные ожоги. Его госпитализировали в реанимацию центральной райбольницы в Лунинце с термоингаляционной травмой. Причину пожара еще предстоит установить, – пояснили в УМЧС.

В тот же день в больницу в Лунинце с ожогами поступил 72-летний пенсионер из агрогородка Велута, что так же на Лунинетчине.

– В МЧС сообщила медсестра медучреждения. Пожилой мужчина получил термические ожоги третьей степени 8 процентов тела (правой голени). Накануне сельчанин наводил порядок на участке рядом с домом, возможно, сжигал старую траву или мусор, отчего вспыхнула одежда. Пожар удалось затушить самостоятельно, постройки не пострадали, – добавили в пресс-службе.

Как уточнили в УМЧС, за дежурные сутки с 06.00 30 марта до того же времени 31 марта на Брестчине произошло пять пожаров. На возгораниях на территориях Лунинецкого, Дрогичинского, Ивановского, Березовского районов и в Бресте спасен один человек и еще один травмированный, уничтожены либо повреждены 3 строения и сгорел один автомобиль.

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